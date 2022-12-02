Мужчина оборудовал в квартире необходимое оборудование
В Усть-Илимске Иркутской области полицейские получили информацию о том, что 46-летний мужчина у себя дома занимается выращиванием каннабиса. В ходе осмотра квартиры в одной из комнат сыщики обнаружили более 70 граммов марихуаны, а также 17 кустов конопли.
- Там же находилось необходимое оборудование для культивирования, а именно вентиляторы, сушильная установка, терморегуляторы, фитолампы, а также система полива. Со слов хозяина квартиры, итоговый продукт он использовал в личных целях, добавляя в еду и напитки, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере». Наркоману избрали меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке.
Житель Иркутской области выращивал коноплю, чтобы использовать как приправу
Происшествия, Фото:
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