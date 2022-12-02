Житель Иркутской области выращивал коноплю, чтобы использовать как приправу

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Мужчина оборудовал в квартире необходимое оборудование



В Усть-Илимске Иркутской области полицейские получили информацию о том, что 46-летний мужчина у себя дома занимается выращиванием каннабиса. В ходе осмотра квартиры в одной из комнат сыщики обнаружили более 70 граммов марихуаны, а также 17 кустов конопли.



- Там же находилось необходимое оборудование для культивирования, а именно вентиляторы, сушильная установка, терморегуляторы, фитолампы, а также система полива. Со слов хозяина квартиры, итоговый продукт он использовал в личных целях, добавляя в еду и напитки, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.



Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере». Наркоману избрали меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке.



