В Бурятии внедорожник с детьми перевернулся на крышу

После аварии медики осмотрели двух детей и женщину



Сегодня в Северо-Байкальском районе Бурятии попал в ДТП и перевернулся на крышу внедорожник, в котором ехали маленькие дети.



- Около 11:25 на 20 км автодороги «Северобайкальск - Новый Уоян» 31-летний водитель автомобиля «Тойота Клюгер» совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.



Женщина-пассажирка получила ушибы. Госпитализация ей не потребовалась.



Также в машине ехали двое детей, им 4 года и 1 год, сообщает «Северобайкалье-инфо». Они были доставлены для осмотра в Нижнеангарскую центральную районную больницу. На всякий случай были сделаны рентген-снимки, которые подтвердили, что травм у детей нет. Все отпущены домой.

