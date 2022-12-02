После аварии медики осмотрели двух детей и женщину
Сегодня в Северо-Байкальском районе Бурятии попал в ДТП и перевернулся на крышу внедорожник, в котором ехали маленькие дети.
- Около 11:25 на 20 км автодороги «Северобайкальск - Новый Уоян» 31-летний водитель автомобиля «Тойота Клюгер» совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.
Женщина-пассажирка получила ушибы. Госпитализация ей не потребовалась.
Также в машине ехали двое детей, им 4 года и 1 год, сообщает «Северобайкалье-инфо». Они были доставлены для осмотра в Нижнеангарскую центральную районную больницу. На всякий случай были сделаны рентген-снимки, которые подтвердили, что травм у детей нет. Все отпущены домой.
В Бурятии внедорожник с детьми перевернулся на крышу
Происшествия, Фото:
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