Жительница Бурятии, желая проучить племянника, сама оказалась в суде

Женщина также хотела «доставить работу полицейским»
43-летняя жительница Баунтовского района Бурятии признана виновной в ложном доносе (ч. 1 ст. 306 УК РФ).
Летом женщина распивала спиртное с сестрой и племянником. Она сильно опьянела, упала с крыльца и сломала ребро. Но в состоянии алкогольного опьянения женщина не придала значения боли и продолжила употреблять спиртное второй день подряд. И только на третий день, протрезвев, женщина вызвала скорую. Медики диагностировали закрытый перелом ребра. Тогда она вспомнила и рассказала медикам, что упала с крыльца два дня назад.
Проверку по факту получения травмы провели полицейские. Им женщина решила соврать и сказала, что ребро ей сломал племянник.
- Подсудимую не остановило и предупреждение об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного доноса, и, реализуя возникший преступный умысел, она собственноручно написала в полиции заявление на племянника, - сообщает пресс-служба Баунтовского районного суда.
Полицейские провели доследственную проверку и установили, что никакого преступления не было. Уголовное дело возбуждать на племянника не стали. Однако дело возбудили на «пострадавшую» за заведомо ложный донос.
В судебном заседании сельчанка вину признала полностью. Она также призналась, что хотела проучить племянника.
- Я решила проучить своего племянника, который постоянно учил меня жизни. Для этого я решила сказать, что ребро мне сломал племянник, хотя на самом деле я сама упала и сломала ребро. А также я хотела доставить работу сотрудникам полиции, так как прекрасно понимала, что они начнут проверку по моему сообщению, - заявила женщина.
В качестве обстоятельств, смягчающих наказание обстоятельств, суд учёл полное признание вины, раскаяние в содеянном, положительные характеристики по месту жительства, неудовлетворительное состояние здоровья как самой подсудимой, так и её гражданского супруга. Отягчающих обстоятельств не установлено.
Суд назначил женщине 300 часов обязательных работ. Также с неё взысканы процессуальные издержки в сумме 21 096 рублей.
Приговор суда не вступил в законную силу.
Жительница Бурятии, желая проучить племянника, сама оказалась в суде
Происшествия, Фото:
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