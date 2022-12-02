02 декабря

01 декабря

Популярное

В Ангарске на «зебре» сбили 12-летнюю школьницу

В Ангарске на «зебре» сбили 12-летнюю школьницу
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Девочку отправили в больницу

Вечером 1 декабря в Ангарске Иркутской области 12-летнюю школьницу сбили на нерегулируемом пешеходном переходе. За рулём сбившего её автомобиля Suzuki находился 68-летний водитель.

- Сотрудниками Госавтоинспекции предварительно установлено, что 68-летний водитель автомобиля Suzuki Grand Vitara двигаясь по Ангарскому проспекту, допустил наезд на 12-летнюю школьницу, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

В результате ДТП девочка получила травмы и была доставлена в больницу. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

ДТП

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Жительница Бурятии, желая проучить племянника, сама оказалась в суде
Жительница Бурятии, желая проучить племянника, сама оказалась в суде
Происшествия, 02.12.2022
Женщина также хотела «доставить работу полицейским»
В Бурятии на пожаре погибли 150 птиц и животных
В Бурятии на пожаре погибли 150 птиц и животных
Происшествия, 02.12.2022
В огне погибли курицы, свиньи и козы
Улан-удэнца будут судить за контрабанду сильнодействующих препаратов
Улан-удэнца будут судить за контрабанду сильнодействующих препаратов
Происшествия, 02.12.2022
Мужчину задержали при получении посылок на почте
В Улан-Удэ без холодной воды остались 10 домов
В Улан-Удэ без холодной воды остались 10 домов
Происшествия, 02.12.2022
На месте работает ремонтная бригада
В Улан-Удэ подростка сбили на «зебре»
В Улан-Удэ подростка сбили на «зебре»
Происшествия, 02.12.2022
Наезд произошёл на улице Революции 1905 года
Иркутянин едва не устроил аварию, желая проучить автомобилистку
Иркутянин едва не устроил аварию, желая проучить автомобилистку
Происшествия, 02.12.2022
Мужчина резко затормозил перед девушкой-водителем
В Бурятии отец убил сына
В Бурятии отец убил сына
Происшествия, 02.12.2022
Конфликт разгорелся из-за сдачи
В Бурятии за сутки сгорели три гаража
В Бурятии за сутки сгорели три гаража
Происшествия, 01.12.2022
В двух случаях возгорания произошли из-за проблем с печью
Житель Бурятии избил приятеля термосом и задушил
Житель Бурятии избил приятеля термосом и задушил
Происшествия, 01.12.2022
Мужчину будут не только за убийство, но и за избиение своей матери
Забайкальца, подстрелившего полицейского, посадили на 21 год
Забайкальца, подстрелившего полицейского, посадили на 21 год
Происшествия, 01.12.2022
Инцидент произошёл в сентябре прошлого года

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^