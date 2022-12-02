В Ангарске на «зебре» сбили 12-летнюю школьницу

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Девочку отправили в больницу



Вечером 1 декабря в Ангарске Иркутской области 12-летнюю школьницу сбили на нерегулируемом пешеходном переходе. За рулём сбившего её автомобиля Suzuki находился 68-летний водитель.



- Сотрудниками Госавтоинспекции предварительно установлено, что 68-летний водитель автомобиля Suzuki Grand Vitara двигаясь по Ангарскому проспекту, допустил наезд на 12-летнюю школьницу, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.



В результате ДТП девочка получила травмы и была доставлена в больницу. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.



