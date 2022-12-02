Девочку отправили в больницу
Вечером 1 декабря в Ангарске Иркутской области 12-летнюю школьницу сбили на нерегулируемом пешеходном переходе. За рулём сбившего её автомобиля Suzuki находился 68-летний водитель.
- Сотрудниками Госавтоинспекции предварительно установлено, что 68-летний водитель автомобиля Suzuki Grand Vitara двигаясь по Ангарскому проспекту, допустил наезд на 12-летнюю школьницу, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
В результате ДТП девочка получила травмы и была доставлена в больницу. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.
В Ангарске на «зебре» сбили 12-летнюю школьницу
Происшествия, Фото:
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