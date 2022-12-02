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В Иркутской области задержаны 10 человек, расстрелявшие автомобили

В Иркутской области задержаны 10 человек, расстрелявшие автомобили
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области, СУ СКР по Иркутской области
Один пассажир попал под пулю, но выжил

В городе Черемхово Иркутской области задержали 10 человек по подозрению в стрельбе по двум автомобилям с людьми в салоне. Троим предъявлены обвинения в покушении на убийство.

Инцидент произошёл вечером 9 ноября.

- Группа молодых людей на автомобиле Istana преследовала автомобиль «ВАЗ-2107», в котором находились трое их знакомых. По ходу движения злоумышленники произвели из огнестрельного оружия не менее 10 прицельных выстрелов по автомобилю отечественного производства. В результате был ранен один из пассажиров, - сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Иркутской области.



Водителю ВАЗ удалось уйти от преследования, после чего пострадавшего попутным транспортом отправили в больницу.


Спустя некоторое время ситуация повторилась. На этот раз злоумышленники, двигаясь на седане Toyota Mark X, догнали легковушку Honda Torneo, которую также расстреляли. Водителю второго авто тоже посчастливилось скрыться, никто из находящихся в иномарке не пострадал

В ходе розыска полицейским, сотрудникам СОБР и УФСБ удалось задержать 10 человек. В настоящее время к уголовной ответственности привлечены три человека в возрасте от 21 до 31 года. Они обвиняются по статье «Покушение на убийство двух и более лиц, совершённое общеопасным способом, группой лиц по предварительному сговору». Суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу.

Также были проведены 10 обысков их жилищ и свидетелей уголовного дела. Расследование продолжается.




покушение на убийство

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