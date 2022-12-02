Улан-удэнца будут судить за контрабанду сильнодействующих препаратов













37-летний житель Улан-Удэ предстанет перед судом по обвинению в контрабанде сильнодействующих веществ. Незаконные препараты он покупал из-за границы через интернет. Задержали мужчину летом.- Улан-удэнец, не имея специального сертификата специалиста, без соответствующей лицензии на осуществление фармацевтической деятельности, а также рецептов врача, в нарушение порядка ввоза в Россию сильнодействующих веществ, с помощью интернета приобрёл на сайте магазина, расположенного в иностранном государстве, препараты, содержащие в своём составе вещества, запрещённые в свободном гражданском обороте, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.Приобретённый товар в двух международных почтовых отправлениях поступил в почтовое отделение в Улан-Удэ. При его получении мужчина был задержан бурятскими таможенниками. Препараты массой 345 грамм были изъяты.- Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Оренбурга для рассмотрения по существу, - уточнили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.