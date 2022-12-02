В Бурятии с виновника ДТП взыскали 300 тысяч

Травмы получила пассажирка



Жительнице Бурятии судебные приставы взыскали компенсацию морального вреда за полученные травмы в ДТП.



Авария произошла в Муйском районе. Виновник ДТП, игнорируя обязанность уступить дорогу транспортным средствам при выезде с прилегающей территории и не убедившись в безопасности совершаемого манёвра, столкнулся с автомобилем, имеющим преимущество проезда на данном участке дороги. В результате столкновения женщине, которая ехала пассажиром во втором автомобиле, был причинён тяжкий вред здоровью.



Суд счёл обоснованными требования пострадавшей о компенсации морального вреда за счёт ответчика и обязал нарушителя выплатить 300 тысяч рублей.



- Исполнительное производство было возбуждено в службе судебных приставов в начале ноября, а уже в конце месяца под контролем судебного пристава-исполнителя должник выплатил компенсацию в полном объёме, - сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии.









