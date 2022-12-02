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Иркутянин едва не устроил аварию, желая проучить автомобилистку

Иркутянин едва не устроил аварию, желая проучить автомобилистку
Происшествия, 
Мужчина резко затормозил перед девушкой-водителем

В Иркутске водитель грузовика обогнал автомобиль, за рулём которого ехала девушка, и экстренно затормозил перед легковушкой. Опасные манёвры водителя запечатлела камера видеорегистратора, которую потом опубликовали в соцсетях. Там видео заметили госавтоинспекторы.

Полицейские установили личность лихача, им оказался 33-летний местный житель. Мужчина заявил, что пытался научить девушку правилам езды. Однако признал, что выбрал не совсем корректный способ донести информацию, о чём сейчас сожалеет.

- Девушка выезжала, не убедившись, что она может выехать. То есть создала аварийную ситуацию, я мог врезаться в неё. Обрулив, я её обогнал и остановился, вышел из машины и оскорбил её, получается, - рассказал задержанный автомобилист.

- Для чего остановились-то? – поинтересовалась сотрудница полиции.

- Чтобы наругать её, чтобы она там больше не делала, - признался мужчина.

На иркутянина составлен административный протокол за нарушение правил остановки транспортного средства.

Госавтоинспекция призывает водителей соблюдать действующие правила дорожного движения, быть взаимовежливыми и внимательными. 
ГИБДД водители

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