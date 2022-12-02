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В Бурятии отец убил сына

В Бурятии отец убил сына
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Конфликт разгорелся из-за сдачи

Житель Селенгинского района Бурятии, от рук которого погиб родной взрослый сын, отправится в колонию строгого режима.

Трагедия произошла, когда мужчины поссорились. Отец требовал у сына сдачу, оставшуюся от покупки спиртного, однако денег так и не дождался. При этом сын обматерил его.

Разозлившись, отец схватил нож и нанёс им удар в правую ногу. После спокойно лёг спать.

Существует ошибочное мнение, что ножевые ранения в ногу менее опасны, чем, например, в грудь. Однако это не так: при таком ударе крайне велика вероятность поражения бедренной артерии. Кровь тогда начинает бить фонтаном. Бездействие в течение всего нескольких минут приведёт к смерти от невосполнимой потери крови.

Это и произошло в тот вечер. Когда утром мужчина проснулся, он увидел уже бездыханное тело сына. Приехавший медик констатировал смерть.

- В ходе предварительного и судебного следствия подсудимый вину признал, в содеянном раскаялся. Он пояснил, что не хотел убивать сына, - сообщили в Гусиноозёрском городском суде.

Суд признал мужчину виновным по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть» (ч. 4 ст. 111 УК РФ). С учётом смягчающих обстоятельств, признания вины, положительных характеристик мужчина приговорили к семи годам. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью

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