В Бурятии за сутки сгорели три гаража





















Сообщение о третьем возгорании поступило в 23:54. Гараж и надворные постройки загорелись на улице Транспортная в городе Кяхта. Хозяев в это время дома не было.



- На момент прибытия первого подразделения горела крыша металлического гаража и пристроенная к нему летняя кухня. Пожарные вскрыли гараж, открытого огня внутри уже не было, но от высокой температуры у автомобиля «Ниссан Экстрейл» оплавились фары, - сообщил начальник 22-го Кяхтинского отряда Государственной противопожарной службы Бурятии Олег Туаев. Сообщение о третьем возгорании поступило в 23:54. Гараж и надворные постройки загорелись на улице Транспортная в городе Кяхта. Хозяев в это время дома не было.- На момент прибытия первого подразделения горела крыша металлического гаража и пристроенная к нему летняя кухня. Пожарные вскрыли гараж, открытого огня внутри уже не было, но от высокой температуры у автомобиля «Ниссан Экстрейл» оплавились фары, - сообщил начальник 22-го Кяхтинского отряда Государственной противопожарной службы Бурятии Олег Туаев.

























За прошедшие сутки, 30 ноября, в Бурятии горели три гаража – два пожара произошли в Северо-Байкальском районе, один – в городе Кяхта. Подробности раскрыли в республиканском агентстве ГО и ЧС.В первом случае пожар произошёл в посёлке Нижнеангарск. Ночью на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о возгорании гаража по улице Козлова. На момент прибытия пожарным огнём была охвачена кровля гаража. Она в итоге полностью выгорела на площади 35 кв. метров.Автомобиля внутри не было. Причина пожара устанавливается.В 11:27 поступил ещё один вызов – в селе Верхняя Заимка Северо-Байкальского района. Там горел изнутри брусовой гараж.В 11.35 пожар удалось локализовать, а через 10 минут полностью потушить. Гараж полностью выгорел изнутри на площади 36 кв.м. Автомобиль владельцы успели выгнать до приезда пожарных. По предварительным данным, причиной произошедшего стало нарушение правил устройства и эксплуатации печей.Для ликвидации открытого огня пожарным понадобилось 35 минут. В летней кухне в итоге оказались закопчены стены, в гараже повреждён потолок, закопчены стены. По предварительным данным, причиной также стало нарушение правил устройства и эксплуатации печей в гараже.Специалисты просят жителей Бурятии ни в коем случае не курить в гараже, не разводить открытое пламя и не хранить там масляную ветошь, баллоны с газом. Нужно исключить попадание воды или топлива на электропроводку, так как это может привести к короткому замыканию при прогреве двигателя.