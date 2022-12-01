Мужчину будут не только за убийство, но и за избиение своей матери
В Закаменском районе Бурятии перед судом предстанет 51-летний мужчина, обвиняемый в убийстве знакомого и нанесении побоев пожилой матери.
Следствием установлено, что мужчина жил в городе Закаменск вместе с пожилой матерью, находился на её иждивении, нигде не работал, злоупотреблял спиртным. Будучи пьяным, он постоянно избивал мать, за что в первый раз был привлечён к административной ответственности, во второй – к уголовной.
Вечером 6 июля 2022 года мужчина совершил убийство. Тем вечером вместе с сожительницей он пришёл в гости к знакомому местному жителю. В квартире началась пьянка.
- Спустя некоторое время на фоне алкогольного опьянения между мужчинами произошла ссора, переросшая в потасовку. Обвиняемый нанёс собутыльнику множество ударов кулаками и термосом по голове, после чего с силой стал сдавливать руками шею противника и задушил его. Переночевав в квартире потерпевшего, утром обвиняемый предпринял попытку инсценировать суицид, после чего с сожительницей скрылся с места происшествия. Однако вскоре злоумышленника изобличили и задержали, - сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Бурятии.
Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Житель Бурятии избил приятеля термосом и задушил
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В двух случаях возгорания произошли из-за проблем с печью
Мужчину будут не только за убийство, но и за избиение своей матери
Инцидент произошёл в сентябре прошлого года
Виновником пожара оказался арендатор
Сотрудники магазина догнать преступника не смогли
Мужчина избил женщину, придя к ней на работу
Оба автомобиля были найдены рядом с домом угонщика
Травмы получил мужчина
Очевидец рассказал пожарным, что в горящем доме находится человек
Алюминиевый справ вывезли автомобильным транспортом
Он надругался над ребёнком прямо в лифте
«Лэнд Крузер» врезался в столб
Мужчина запустил в девушку кассовый аппарат из-за неработающего пульта
Мужчина дважды закапывал тело жертвы
Происшествия, 30.11.2022
Обе попытки не увенчались успехом