Житель Бурятии избил приятеля термосом и задушил

Происшествия, Фото: СУ СКР по Бурятии

Мужчину будут не только за убийство, но и за избиение своей матери



В Закаменском районе Бурятии перед судом предстанет 51-летний мужчина, обвиняемый в убийстве знакомого и нанесении побоев пожилой матери.



Следствием установлено, что мужчина жил в городе Закаменск вместе с пожилой матерью, находился на её иждивении, нигде не работал, злоупотреблял спиртным. Будучи пьяным, он постоянно избивал мать, за что в первый раз был привлечён к административной ответственности, во второй – к уголовной.



Вечером 6 июля 2022 года мужчина совершил убийство. Тем вечером вместе с сожительницей он пришёл в гости к знакомому местному жителю. В квартире началась пьянка.



- Спустя некоторое время на фоне алкогольного опьянения между мужчинами произошла ссора, переросшая в потасовку. Обвиняемый нанёс собутыльнику множество ударов кулаками и термосом по голове, после чего с силой стал сдавливать руками шею противника и задушил его. Переночевав в квартире потерпевшего, утром обвиняемый предпринял попытку инсценировать суицид, после чего с сожительницей скрылся с места происшествия. Однако вскоре злоумышленника изобличили и задержали, - сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Бурятии.



Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.



