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Забайкальца, подстрелившего полицейского, посадили на 21 год

Забайкальца, подстрелившего полицейского, посадили на 21 год
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Забайкальскому краю
Инцидент произошёл в сентябре прошлого года

В Забайкальском крае осудили 39-летнего мужчину, который выстрелил в полицейского осенью прошлого года. Он признан виновным в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и покушении на убийство двух человек из хулиганских побуждений.

Инцидент произошёл 8 сентября 2021 года в селе Смоленка Читинского района. Тогда возле развлекательного заведения мужчина поссорился устроил стрельбу, пытаясь застрелить человека, с которым у него возник конфликт. Он четырежды выстрелил в него из самодельного пистолета. Потерпевший сумел скрыться на своей машине.

Позже на федеральной трассе «Амур» пьяный дебошир, пытаясь остановить автомобиль Toyota Corolla, дважды выстрелил в водителя. К счастью, оба раза он промахнулся.

- После этого он вернулся в село Смоленка, где у дома своих родственников увидел полицейский автомобиль с соответствующими полосами и надписями, и сотрудником полиции за рулём. Лукьянов подошёл к двери автомобиля и направил пистолет на полицейского. В ходе борьбы произошёл выстрел. Пуля пробила насквозь руку сотрудника полиции и попала в документы, находящиеся в нагрудном кармане форменного кителя, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Забайкальскому краю.

Стрелявший скрылся, но на следующий день был задержан. В ходе предварительного расследования мужчина не признавал свою вину. Однако в ходе допросов, очных ставок, а также следственных экспериментов, которые проводились и в ночное время, доводы обвиняемого были опровергнуты.

Ранее он пять раз привлекался к уголовной ответственности, в том числе, за совершение убийства.

Суд приговорил его к лишению свободы сроком на 21 год с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а оставшегося срока – в исправительной колонии особого режима.

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