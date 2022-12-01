В Бурятии дом горел из-за непотушенной сигареты









Накануне, 30 ноября, загорелся частный дом на улице Советская в селе Нижняя Иволга Иволгинского района Бурятии.- На момент прибытия первого подразделения пожарных деревянный жилой дом горел изнутри, огонь через окно выходил наружу. Открытый огонь пожарные ликвидировали в течение пяти минут. Огнём повреждена внутренняя стена дома, потолок, пол и диван. Пострадавших нет, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.По предварительным данным, причиной пожара послужила неосторожность при курении. Виновник загорания – арендатор дома. Мужчина уснул с непотушенной сигаретой, из-за чего сперва загорелся диван, а после и дом.Возгорание арендатор обнаружил сам, пытался потушить, но не смог. Пламя быстро распространилось, и мужчина покинул дом, а затем вызвал пожарных.Сам мужчина не пострадал.Отметим, практически каждый второй пожар в Бурятии происходит из-за неосторожного обращения с огнём, в том числе и при курении.