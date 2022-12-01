В Улан-Удэ грабитель вынес из магазина пиццу и пачку бууз

Происшествия, Фото: ориентировка МВД по Бурятии

Сотрудники магазина догнать преступника не смогли



Полиция Улан-Удэ разыскивают подозреваемого в грабеже. Преступление произошло в магазине самообслуживания на улице Бабушкина 1 ноября около 15:30.



Мужчина взял с витрины бутылку спиртного, пиццу и упаковку поз, после чего, не оплатив товар, вышел из магазина.



Уже на выходе недобросовестного клиента заметили сотрудники магазина и потребовали вернуть продукты обратно. Однако он не реагировал.



Работники торговой точки пустились за ним в погоню, которая результатов не дала, сообщили в МВД по Бурятии.



Приметы подозреваемого: европейской внешности, рост 180-185 см, среднего телосложения, имеется лысина, носит бороду (коротко стрижена).



Был одет: куртка болотного (возможно, тёмно-серого) цвета с капюшоном, кофта серая, брюки чёрные, был без головного убора. Скрылся в сторону Удинского моста.



При наличии какой-либо информации о разыскиваемом или его местонахождении полиция просит сообщить по телефонам: 8(9025)34-55-69, 8(9025)31-00-31 или 102 (112).

