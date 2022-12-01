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В Улан-Удэ грабитель вынес из магазина пиццу и пачку бууз

В Улан-Удэ грабитель вынес из магазина пиццу и пачку бууз
Происшествия,  Фото:ориентировка МВД по Бурятии
Сотрудники магазина догнать преступника не смогли

Полиция Улан-Удэ разыскивают подозреваемого в грабеже. Преступление произошло в магазине самообслуживания на улице Бабушкина 1 ноября около 15:30.

Мужчина взял с витрины бутылку спиртного, пиццу и упаковку поз, после чего, не оплатив товар, вышел из магазина.

Уже на выходе недобросовестного клиента заметили сотрудники магазина и потребовали вернуть продукты обратно. Однако он не реагировал.

Работники торговой точки пустились за ним в погоню, которая результатов не дала, сообщили в МВД по Бурятии.

Приметы подозреваемого: европейской внешности, рост 180-185 см, среднего телосложения, имеется лысина, носит бороду (коротко стрижена).

Был одет: куртка болотного (возможно, тёмно-серого) цвета с капюшоном, кофта серая, брюки чёрные, был без головного убора. Скрылся в сторону Удинского моста.

При наличии какой-либо информации о разыскиваемом или его местонахождении полиция просит сообщить по телефонам: 8(9025)34-55-69, 8(9025)31-00-31 или 102 (112).
грабеж

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