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Читинец ночью угонял машины, чтобы добраться до дома

Читинец ночью угонял машины, чтобы добраться до дома
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Оба автомобиля были найдены рядом с домом угонщика

В полицию Читы поступило заявление об угоне автомобиля «ВАЗ-2103». Она была угнана посреди ночи возле дома потерпевшего.

Машину нашли брошенной в Железнодорожном районе.

Спустя некоторое время поступило аналогичное заявление об угоне иномарки Toyota Corolla. Она также была найдена недалеко от места обнаружения предыдущего автомобиля.

Спустя время угонщик был задержан. Выяснилось, что он таким образом добирался до своего дома.

- Им оказался 30-летний ранее не судимый читинец. От него получены признательные показания. Стало известно, что в обоих случаях таким образом он добирался до дома в ночное время. Машины бросал недалеко от места жительства, - сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.

По фактам хищения автомобилей возбуждено уголовное дело. Оба автомобиля изъяты.

угон

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