Оба автомобиля были найдены рядом с домом угонщика
В полицию Читы поступило заявление об угоне автомобиля «ВАЗ-2103». Она была угнана посреди ночи возле дома потерпевшего.
Машину нашли брошенной в Железнодорожном районе.
Спустя некоторое время поступило аналогичное заявление об угоне иномарки Toyota Corolla. Она также была найдена недалеко от места обнаружения предыдущего автомобиля.
Спустя время угонщик был задержан. Выяснилось, что он таким образом добирался до своего дома.
- Им оказался 30-летний ранее не судимый читинец. От него получены признательные показания. Стало известно, что в обоих случаях таким образом он добирался до дома в ночное время. Машины бросал недалеко от места жительства, - сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.
По фактам хищения автомобилей возбуждено уголовное дело. Оба автомобиля изъяты.
Читинец ночью угонял машины, чтобы добраться до дома
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Оба автомобиля были найдены рядом с домом угонщика
Травмы получил мужчина
Очевидец рассказал пожарным, что в горящем доме находится человек
Алюминиевый справ вывезли автомобильным транспортом
Он надругался над ребёнком прямо в лифте
«Лэнд Крузер» врезался в столб
Мужчина запустил в девушку кассовый аппарат из-за неработающего пульта
Мужчина дважды закапывал тело жертвы
Обе попытки не увенчались успехом
Мужчина погиб после того, как заступился за дочь
Таким образом парень пытался восстановить отношения с экс-возлюбленной
Наркосбытчики сбывали наркотики в нескольких городах региона
Котёл лопнул от избыточного давления
Женщина нарочно спалила сарай
Пострадавшую доставили в больницу