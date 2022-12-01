В Бурятии раскрыли контрабанду алюминия на 1,5 млн

Происшествия, Фото: Восточно-Сибирская транспортная прокуратура

Алюминиевый справ вывезли автомобильным транспортом



27-летний житель Улан-Удэ предстанет перед судом за контрабанду алюминия на сумму более 1,5 млн рублей.



- По версии следствия, в июле 2021 года улан-удэнец, имея в распоряжении документы индивидуального предпринимателя, не осведомлённого о его преступных намерениях, подготовил от имени последнего недостоверные товарно-сопроводительные документы и внешнеторговый контракт. После чего через таможенного специалиста, также ничего не знающего о планах обвиняемого, подал декларацию на экспорт в Монголию 9 тысяч кг алюминиевого сплава, предназначенного для использования в металлургии. В результате противоправных действий в августе 2021 года алюминиевый сплав стоимостью более 1,5 млн рублей был вывезен автомобильным транспортом с территории России через таможенный пост МАПП Кяхта в иностранное государство, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.



Контрабанду вскрыли транспортные полицейские Бурятии. На улан-удэнца было возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда стратегически важного товара» (ч. 1 ст. 226.1 УК РФ).



Уголовное дело направлено в суд. Обвинительное заключение утвердил Бурятский транспортный прокурор.



Отметим, дело о контрабанде алюминия – уникальное для Бурятии, о подобных не сообщалось многие годы. В основном из республики контрабандой вывозят лес, нефрит, золото и пр.

