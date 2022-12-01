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В Уфе задержали педофила из Бурятии, совратившего 11-летнюю девочку

В Уфе задержали педофила из Бурятии, совратившего 11-летнюю девочку
Происшествия,  Фото:СУ СКР по республике Башкортостан
Он надругался над ребёнком прямо в лифте

Несколько дней назад, 26 ноября, в полицию обратилась жительница Уфы. Женщина сообщила, что неизвестный домогался её 11-летней дочери. Всё произошло прямо в лифте в жилом многоквартирном доме на улице Транспортная.

Девочка рассказала о случившемся матери. В СУ СКР по республике Башкортостан возбудили уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 132 Уголовного кодекса РФ («Насильственные действия сексуального характера»). Криминалисты и следователи вместе с полицейскими выехали на место и незамедлительно приступили к следственно-оперативным и техническим мероприятиям. Они изучили записи с камер видеонаблюдения, организовали подворовой обход, допросили возможных очевидцев преступления и проверили ранее судимых лиц, которые могли быть причастны к преступлению против половой неприкосновенности.

Личность злоумышленника в итоге удалось установить. Им оказался 25-летний уроженец Бурятии. Молодой человек пытался покинуть республику. Его задержали уже в аэропорту. Известно, что последние полгода парень проживал и работал в Уфе.

- Узнав, что его разыскивают за совершённое преступление, мужчина планировал вернуться на родину ближайшим авиарейсом, – рассказали в СУ СКР по Башкортостану.

На допросе злоумышленник сознался в содеянном. Сейчас с ним проводятся первоначальные следственные действия. Решается вопрос об избрании молодому человеку меры пресечения в виде заключения под стражу.

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