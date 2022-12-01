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Улан-удэнец рассёк голову администратору гостиницы кассовым аппаратом

Улан-удэнец рассёк голову администратору гостиницы кассовым аппаратом
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчина запустил в девушку кассовый аппарат из-за неработающего пульта

46-летнему жителю Улан-Удэ вынесли приговор за нападение на администратора гостиницы.

Всё произошло в январе, когда мужчина вместе с сожительницей сняли номер в гостинице. Там они сразу стали распивать спиртное. В какой-то момент женщина попыталась включить телевизор, но не смогла. Тогда она начала предъявлять претензии администратору по поводу неработающего пульта.

Девушка в ответ объяснила, что ничего сделать не может. Разозлившись, женщина разбудила уже уснувшего возлюбленного и попросила вмешаться в конфликт. Мужчина начал ругаться с администратором, а затем схватил тяжёлый кассовый аппарат и кинул в неё, попав прямо в голову. Девушка получила травму, из раны пошла кровь.

- Мировым судом Советского района Улан-Удэ за умышленное причинение лёгкого вреда здоровью виновному назначен 1 год лишения свободы условно. Свою вину он признал и в содеянном раскаялся. Кроме того, суд постановил взыскать с виновника моральный вред в размере 35 000 рублей, - сообщила «Байкал-Daily» старший помощник прокурора Советского района Улан-Удэ Ольга Васильева.

Приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован.

умышленное причинение легкого вреда здоровью

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