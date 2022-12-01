Мужчина запустил в девушку кассовый аппарат из-за неработающего пульта
46-летнему жителю Улан-Удэ вынесли приговор за нападение на администратора гостиницы.
Всё произошло в январе, когда мужчина вместе с сожительницей сняли номер в гостинице. Там они сразу стали распивать спиртное. В какой-то момент женщина попыталась включить телевизор, но не смогла. Тогда она начала предъявлять претензии администратору по поводу неработающего пульта.
Девушка в ответ объяснила, что ничего сделать не может. Разозлившись, женщина разбудила уже уснувшего возлюбленного и попросила вмешаться в конфликт. Мужчина начал ругаться с администратором, а затем схватил тяжёлый кассовый аппарат и кинул в неё, попав прямо в голову. Девушка получила травму, из раны пошла кровь.
- Мировым судом Советского района Улан-Удэ за умышленное причинение лёгкого вреда здоровью виновному назначен 1 год лишения свободы условно. Свою вину он признал и в содеянном раскаялся. Кроме того, суд постановил взыскать с виновника моральный вред в размере 35 000 рублей, - сообщила «Байкал-Daily» старший помощник прокурора Советского района Улан-Удэ Ольга Васильева.
Приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован.
Улан-удэнец рассёк голову администратору гостиницы кассовым аппаратом
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Происшествия, 01.12.2022
Мужчина дважды закапывал тело жертвы
Обе попытки не увенчались успехом
Звери нападали на овец в сёлах Ташир и Средний Убукун
Мужчина погиб после того, как заступился за дочь
Котёл лопнул от избыточного давления
Женщина нарочно спалила сарай
Пострадавшую доставили в больницу
Пожар произошёл из-за перекала дымохода
Мужчина набросился на женщину из-за нецензурной брани
Местным жителям пришлось самим спасать его от затопления
По словам очевидцев, подростка покусали по пути в поликлинику
Автоавария случилась в тёмное время суток
Вор уже рассчитывал, что его никогда не поймают
Сайт обнаружили сотрудники транспортной прокуратуры
К счастью, дети не пострадали