01 декабря

30 ноября

Популярное

В Бурятии убийцу-рецидивиста отправили в колонию

В Бурятии убийцу-рецидивиста отправили в колонию
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Бурятии
Мужчина дважды закапывал тело жертвы

Ранее судимый житель села Сахули Курумканского района Бурятии признан виновным в убийстве.

Как сообщал «Байкал-Daily», в июне мужчина вместе с родственниками распивал спиртное на берегу реки Баргузин. В ходе возникшей ссоры мужчина напал на сожителя сестры. Он сильно избил его по голове и телу руками и деревянной жердью. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

После мужчина закопал труп погибшего. Через три дня, решив перепрятать тело покойного, мужчина с односельчанином на мотоцикле перевёз его в другое место и вновь закопал.

- Баргузинский районный суд с учётом особо опасного рецидива назначил виновному наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Уголовное дело в отношении знакомого, помогавшего прятать труп, направлено в Баргузинский районный суд для рассмотрения. 
суд приговор убийство прокуратура

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии убийцу-рецидивиста отправили в колонию
В Бурятии убийцу-рецидивиста отправили в колонию
Происшествия, 01.12.2022
Мужчина дважды закапывал тело жертвы 
В Бурятии проверили факты выхода волков в Селенгинском районе
В Бурятии проверили факты выхода волков в Селенгинском районе
Происшествия, 30.11.2022
Звери нападали на овец в сёлах Ташир и Средний Убукун
В Бурятии 20-летний парень убил отца своей девушки
В Бурятии 20-летний парень убил отца своей девушки
Происшествия, 30.11.2022
Мужчина погиб после того, как заступился за дочь
В Бурятии сгорел дом с гаражом
В Бурятии сгорел дом с гаражом
Происшествия, 30.11.2022
Пожар произошёл из-за перекала дымохода  
В Бурятии избитая сожителем женщина скончалась от отёка мозга
В Бурятии избитая сожителем женщина скончалась от отёка мозга
Происшествия, 30.11.2022
Мужчина набросился на женщину из-за нецензурной брани
Из-за подземных вод в Бурятии едва не утонуло село
Из-за подземных вод в Бурятии едва не утонуло село
Происшествия, 30.11.2022
Местным жителям пришлось самим спасать его от затопления
В Иркутской области крыса покусала 14-летнего мальчика
В Иркутской области крыса покусала 14-летнего мальчика
Происшествия, 30.11.2022
По словам очевидцев, подростка покусали по пути в поликлинику
На трассе в Бурятии столкнулись «КамАЗ» и автовоз
На трассе в Бурятии столкнулись «КамАЗ» и автовоз
Происшествия, 30.11.2022
Автоавария случилась в тёмное время суток
В Улан-Удэ спустя 1,5 года раскрыли квартирную кражу
В Улан-Удэ спустя 1,5 года раскрыли квартирную кражу
Происшествия, 30.11.2022
Вор уже рассчитывал, что его никогда не поймают
В Бурятии заблокировали сайт по продаже стероидов
В Бурятии заблокировали сайт по продаже стероидов
Происшествия, 30.11.2022
Сайт обнаружили сотрудники транспортной прокуратуры

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^