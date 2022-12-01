Мужчина дважды закапывал тело жертвы
Ранее судимый житель села Сахули Курумканского района Бурятии признан виновным в убийстве.
Как сообщал «Байкал-Daily», в июне мужчина вместе с родственниками распивал спиртное на берегу реки Баргузин. В ходе возникшей ссоры мужчина напал на сожителя сестры. Он сильно избил его по голове и телу руками и деревянной жердью. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.
После мужчина закопал труп погибшего. Через три дня, решив перепрятать тело покойного, мужчина с односельчанином на мотоцикле перевёз его в другое место и вновь закопал.
- Баргузинский районный суд с учётом особо опасного рецидива назначил виновному наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
Приговор пока не вступил в законную силу.
Уголовное дело в отношении знакомого, помогавшего прятать труп, направлено в Баргузинский районный суд для рассмотрения.
В Бурятии убийцу-рецидивиста отправили в колонию
Происшествия, Фото:
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