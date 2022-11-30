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Женщина пострадала при разгерметизации котла в Иркутской области

Женщина пострадала при разгерметизации котла в Иркутской области
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Пострадавшую доставили в больницу

Сегодня в посёлке Кутулик Аларского района Иркутской области в котельной, пристроенной к административному зданию, произошла разгерметизация твердотопливного котла.

- На момент прибытия первых подразделений было установлено, что в котельной, пристроенной к одноэтажному административному зданию, произошло отключение циркуляционного насоса и вскипание воды в системе отопления, в результате чего часть кровли и перекрытия смежных помещений были частично повреждены, - сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.



На момент инцидента в помещении котельной никого не было. Но в одном из офисов находилась женщина, которая получила ожоги лица. Позже её доставили в медицинское учреждение для оказания помощи.

Сейчас на месте проводятся восстановительные работы.



Иркутская область котельные

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