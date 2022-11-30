Женщина пострадала при разгерметизации котла в Иркутской области





















Сегодня в посёлке Кутулик Аларского района Иркутской области в котельной, пристроенной к административному зданию, произошла разгерметизация твердотопливного котла.- На момент прибытия первых подразделений было установлено, что в котельной, пристроенной к одноэтажному административному зданию, произошло отключение циркуляционного насоса и вскипание воды в системе отопления, в результате чего часть кровли и перекрытия смежных помещений были частично повреждены, - сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.На момент инцидента в помещении котельной никого не было. Но в одном из офисов находилась женщина, которая получила ожоги лица. Позже её доставили в медицинское учреждение для оказания помощи.Сейчас на месте проводятся восстановительные работы.