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В Бурятии сгорел дом с гаражом

В Бурятии сгорел дом с гаражом
Происшествия,  Фото:республиканское агентство ГО и ЧС
Пожар произошёл из-за перекала дымохода

29 ноября в селе Ульдурга Еравнинского района Бурятии из-за перекала дымоходной трубы сгорел частный дом с гаражом.

Пожар начался с потолочного перекрытия гаража, пристроенного к дому.

- К месту пожара выехали боевые расчёты двух пожарных частей. На момент прибытия первого подразделения гараж и дом были охвачены огнём. Из гаража владельцы успели эвакуировать автомобиль. Для ликвидации возгорания на площади 120 кв.м. пожарным понадобилось около двух часов, тушение осложнялось сильным ветром. В результате пожара огнём уничтожен жилой дом и гараж. - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.


Утром 29 ноября также произошёл пожар во дворе частного дома в Закаменске. На момент прибытия пожарного подразделения наблюдалось сильно задымление внутри бревенчатого пристроя. В результате пожара огнём оказались повреждены потолочные перекрытия.

Также по причине неправильного устройства отопительных печей горели бани в селе Поселье Иволгинского районе и в селе Байкальское Северо-Байкальского района. Ещё деревянная засыпная стайка в посёлке Новая Курба Заиграевского района

Всего с начала 2022 года из-за неисправных отопительных печей и дымоходов произошёл 231 пожар. Погибли семь человек, ещё семь человек получили травмы.

пожар

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