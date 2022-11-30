В Бурятии сгорел дом с гаражом





29 ноября в селе Ульдурга Еравнинского района Бурятии из-за перекала дымоходной трубы сгорел частный дом с гаражом.Пожар начался с потолочного перекрытия гаража, пристроенного к дому.- К месту пожара выехали боевые расчёты двух пожарных частей. На момент прибытия первого подразделения гараж и дом были охвачены огнём. Из гаража владельцы успели эвакуировать автомобиль. Для ликвидации возгорания на площади 120 кв.м. пожарным понадобилось около двух часов, тушение осложнялось сильным ветром. В результате пожара огнём уничтожен жилой дом и гараж. - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.Утром 29 ноября также произошёл пожар во дворе частного дома в Закаменске. На момент прибытия пожарного подразделения наблюдалось сильно задымление внутри бревенчатого пристроя. В результате пожара огнём оказались повреждены потолочные перекрытия.Также по причине неправильного устройства отопительных печей горели бани в селе Поселье Иволгинского районе и в селе Байкальское Северо-Байкальского района. Ещё деревянная засыпная стайка в посёлке Новая Курба Заиграевского районаВсего с начала 2022 года из-за неисправных отопительных печей и дымоходов произошёл 231 пожар. Погибли семь человек, ещё семь человек получили травмы.