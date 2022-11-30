30 ноября

29 ноября

Популярное

В Улан-Удэ спустя 1,5 года раскрыли квартирную кражу

В Улан-Удэ спустя 1,5 года раскрыли квартирную кражу
Происшествия, 
Вор уже рассчитывал, что его никогда не поймают

В Улан-Удэ задержали подозреваемого в квартирной краже, совершённой в апреле прошлого года. Вором оказался нигде не работающий 30-летний улан-удэнец, привлекавшийся к уголовной ответственности за наркопреступление более 10 лет назад.

- Установлено, что горожанин проник в чужой дом после распития спиртного на берегу реки. Предположив, что хозяева жилища отсутствуют, он перелез через забор и найденным во дворе металлическим изделием отжал стеклопакет. Осмотрев комнаты, мужчина похитил из настенного гарнитура в зале ноутбук, коробочку с золотыми украшениями и телевизор. Имущество он вынес на улицу, после чего увез на такси и продал. Ущерб составил 126 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Полицейские изъяли одну из украденных вещей – ноутбук. Его обнаружили уже у нового владельца.

Подозреваемый оперативники задержали на остановке общественного транспорта. Мужчина признался: он и не предполагал, что спустя полтора года уголовное преследование его всё же настигнет.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». 
кража

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

На трассе в Бурятии столкнулись «КамАЗ» и автовоз
На трассе в Бурятии столкнулись «КамАЗ» и автовоз
Происшествия, 30.11.2022
Автоавария случилась в тёмное время суток
В Бурятии заблокировали сайт по продаже стероидов
В Бурятии заблокировали сайт по продаже стероидов
Происшествия, 30.11.2022
Сайт обнаружили сотрудники транспортной прокуратуры
Иркутянка получила «условку» за кражу банковской карты
Иркутянка получила «условку» за кражу банковской карты
Происшествия, 30.11.2022
По чужой карте женщина покупала алкоголь и продукты
В Бурятии остановили машину с наркотиками
В Бурятии остановили машину с наркотиками
Происшествия, 30.11.2022
Водитель и пассажиры были задержаны
Пьяный работник автомойки в Чите угнал автомобиль
Пьяный работник автомойки в Чите угнал автомобиль
Происшествия, 30.11.2022
На чужой машине угонщик попал в аварию
В Бурятии беременная женщина попала в беду из-за сгоревшего авто
В Бурятии беременная женщина попала в беду из-за сгоревшего авто
Происшествия, 30.11.2022
Пассажиры сгоревшей машины не могли вызвать помощь сразу
Забайкалка едва не зарезала врача
Забайкалка едва не зарезала врача
Происшествия, 30.11.2022
Пострадавшая находится под наблюдением медиков
В Бурятии снизилась подростковая преступность
В Бурятии снизилась подростковая преступность
Происшествия, 30.11.2022
Статистические данные озвучили в прокуратуре 
В Бурятии жилой дом едва не сгорел из-за искры
В Бурятии жилой дом едва не сгорел из-за искры
Происшествия, 29.11.2022
Тушение осложнялось сильным ветром
54-летняя улан-удэнка убила сожителя
54-летняя улан-удэнка убила сожителя
Происшествия, 29.11.2022
Сперва обвиняемая придумала другую версию произошедшего

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^