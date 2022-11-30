В Улан-Удэ спустя 1,5 года раскрыли квартирную кражу

Вор уже рассчитывал, что его никогда не поймают



В Улан-Удэ задержали подозреваемого в квартирной краже, совершённой в апреле прошлого года. Вором оказался нигде не работающий 30-летний улан-удэнец, привлекавшийся к уголовной ответственности за наркопреступление более 10 лет назад.



- Установлено, что горожанин проник в чужой дом после распития спиртного на берегу реки. Предположив, что хозяева жилища отсутствуют, он перелез через забор и найденным во дворе металлическим изделием отжал стеклопакет. Осмотрев комнаты, мужчина похитил из настенного гарнитура в зале ноутбук, коробочку с золотыми украшениями и телевизор. Имущество он вынес на улицу, после чего увез на такси и продал. Ущерб составил 126 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Полицейские изъяли одну из украденных вещей – ноутбук. Его обнаружили уже у нового владельца.



Подозреваемый оперативники задержали на остановке общественного транспорта. Мужчина признался: он и не предполагал, что спустя полтора года уголовное преследование его всё же настигнет.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

