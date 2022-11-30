Сайт обнаружили сотрудники транспортной прокуратуры
Байкальская транспортная прокуратура выявила сайт, на котором продавали опасные препараты. Речь шла о сбыте анаболических стероидов, содержащих в своём составе запрещённые сильнодействующие вещества.
- На одном из интернет-сайтов в открытом доступе размещена информация о продаже анаболических стероидов, содержащих в своём составе сильнодействующие вещества, свободный оборот которых на территории Российской Федерации запрещён, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Транспортный прокурор обратился в Северобайкальский городской суд с административным иском о блокировке интернет-сайта.
Суд административное исковое заявление прокурора удовлетворил. Управлением Роскомнадзора по Бурятии информация заблокирована.
В Бурятии заблокировали сайт по продаже стероидов
Происшествия, Фото:
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