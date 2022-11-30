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В Бурятии заблокировали сайт по продаже стероидов

В Бурятии заблокировали сайт по продаже стероидов
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Сайт обнаружили сотрудники транспортной прокуратуры

Байкальская транспортная прокуратура выявила сайт, на котором продавали опасные препараты. Речь шла о сбыте анаболических стероидов, содержащих в своём составе запрещённые сильнодействующие вещества.

- На одном из интернет-сайтов в открытом доступе размещена информация о продаже анаболических стероидов, содержащих в своём составе сильнодействующие вещества, свободный оборот которых на территории Российской Федерации запрещён, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Транспортный прокурор обратился в Северобайкальский городской суд с административным иском о блокировке интернет-сайта.

Суд административное исковое заявление прокурора удовлетворил. Управлением Роскомнадзора по Бурятии информация заблокирована.
транспортная прокуратура

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