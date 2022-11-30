Из-за подземных вод в Бурятии едва не утонуло село

Ещё в начале ноября в селе Гусиное Озеро, которое находится в Селенгинском районе, Бурятии, вышли на поверхность подземные воды. В итоге затопило четыре дома, где живут пенсионеры. Из-за частичного промерзания водовода люди на несколько дней остались без воды. На просьбу помочь местные власти, по словам жителей, никак не отреагировали.



- Нас топит, а глава администрации ничего не может сделать. И не хочет, – поделились сельчане.









Они засняли на камеру затопленные дороги, которые успели покрыться льдом. Пенсионерам даже пришлось самим взяться за лопаты. Они начали окапывать местность, чтобы спастись от стихии. Они засняли на камеру затопленные дороги, которые успели покрыться льдом. Пенсионерам даже пришлось самим взяться за лопаты. Они начали окапывать местность, чтобы спастись от стихии.









Местные жители попросили разобраться в ситуации представителей регионального отделения Народного фронта. А общественники, в свою очередь, обратились к главе района.



Спустя несколько дней власти отчитались, что приняли меры. Сейчас водоснабжение восстановлено, вода отведена от домов.



- Произведена отсыпка, отвод ключей, сети водоснабжения восстановлены. Ждём официального ответа от властей Селенгинского района. Хотелось бы понять причину подтопления, поскольку ситуация может повториться, – отметила руководитель Народного фронта в Бурятии Юлия Ким.



Активисты движения продолжает следить за обстановкой. Тем временем в группе «Селенга-инфо.24/7» сообщили, что утром 30 ноября в населённом пункте для ремонтных работ отключили холодное водоснабжение. Местные жители попросили разобраться в ситуации представителей регионального отделения Народного фронта. А общественники, в свою очередь, обратились к главе района.Спустя несколько дней власти отчитались, что приняли меры. Сейчас водоснабжение восстановлено, вода отведена от домов.- Произведена отсыпка, отвод ключей, сети водоснабжения восстановлены. Ждём официального ответа от властей Селенгинского района. Хотелось бы понять причину подтопления, поскольку ситуация может повториться, – отметила руководитель Народного фронта в Бурятии Юлия Ким.Активисты движения продолжает следить за обстановкой. Тем временем в группе «Селенга-инфо.24/7» сообщили, что утром 30 ноября в населённом пункте для ремонтных работ отключили холодное водоснабжение.





В пресс-службе минстроя Бурятии уточнили, что из-за аварии на объекте водоснабжения в селе Гусиное Озеро без холодной воды остались 12 многоквартирных домов. Специалисты минстроя выехали на место аварии. Все подробности обещали сообщить позже.



