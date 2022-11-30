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Иркутянка получила «условку» за кражу банковской карты

Иркутянка получила «условку» за кражу банковской карты
Происшествия,  Фото:pixabay.com
По чужой карте женщина покупала алкоголь и продукты

В Иркутске суд вынес приговор местной жительнице, которая украла деньги с банковской карты.

Инцидент произошёл в мае. Жертвой воровки оказался мужчина, приехавший в служебную командировку.

- В мае подсудимая пригласила к себе в гости ранее неизвестного ей мужчину, пребывающего в Иркутске в служебной командировке. После совместного распития алкогольных напитков мужчина заснул, а женщина украла у него банковскую карту. После чего без его ведома и разрешения несколько раз рассчиталась ею в магазинах розничной торговли за приобретённые алкогольные напитки и продукты питания, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Иркутянка причинила ущерб мужчине в размере девяти тысяч рублей.

Женщина признала свою вину, раскаявшись в содеянном и вернув деньги.

Суд приговорил её к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 1 год и 6 месяцев. Приговор вступил в законную силу.
кража

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