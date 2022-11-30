По чужой карте женщина покупала алкоголь и продукты
В Иркутске суд вынес приговор местной жительнице, которая украла деньги с банковской карты.
Инцидент произошёл в мае. Жертвой воровки оказался мужчина, приехавший в служебную командировку.
- В мае подсудимая пригласила к себе в гости ранее неизвестного ей мужчину, пребывающего в Иркутске в служебной командировке. После совместного распития алкогольных напитков мужчина заснул, а женщина украла у него банковскую карту. После чего без его ведома и разрешения несколько раз рассчиталась ею в магазинах розничной торговли за приобретённые алкогольные напитки и продукты питания, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Иркутянка причинила ущерб мужчине в размере девяти тысяч рублей.
Женщина признала свою вину, раскаявшись в содеянном и вернув деньги.
Суд приговорил её к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 1 год и 6 месяцев. Приговор вступил в законную силу.
Иркутянка получила «условку» за кражу банковской карты
Происшествия, Фото:
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