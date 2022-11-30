В Бурятии проверили факты выхода волков в Селенгинском районе

Звери нападали на овец в сёлах Ташир и Средний Убукун



Бурприроднадзором проведены выездные обследования в Селенгинском районе Бурятии по фактам выхода волков.



Как сообщили в пресс-службе ведомства, из нескольких сёл района поступили сигналы о нападениях волка на скот. Так, на животноводческой стоянке за селом Ташир хищник задавил несколько овец. В селе Средний Убукун волк напал на овец. Установлено, что овцы находились не в самом селе, а почти у леса. Хозяйка призналась, что животные ушли в поле через открытую дверь.



Охотоведы с помощью тепловизоров сняли видео около урочища Галтай. Стадо коров находится ночью в лесу, до стоянки более 5 километров. Это прекрасная готовая добыча для хищника.



Напомним, что в Селенгинском районе активно развивается сельское хозяйство: насчитывается более 180 животноводческих стоянок, большое количество крестьянско-фермерских хозяйств. Также в районе работают шесть охотничьих хозяйств, которые ведут борьбу с волком. В этом году в Селенгинском районе выдано 90 разрешений на добычу волка. Добыто 40 особей.



- Бурприроднадзором работа по регулированию волка проводит непрерывно. При возникновении угрозы нападения разрешения на регулирование хищника выдаются службой в течение суток, - пояснили в ведомстве.



Всего за 2022 год в республике Бурприроднадзором принято решение на регулирование численности 1156 волков. Добыто 445 особей.



Опытные охотоведы отмечают, что охота на волка является очень трудозатратной, дорогостоящей (затраты на солярку, патроны, капканы). На поимку одного волка требуется не менее 300 литров топлива. Работа по добыче волков требует дополнительного материального стимулирования.



Поэтому от республики предусмотрено финансовое возмещение за поимку хищника – 8 тысяч рублей за особь. Некоторые районы поощряют охотников-волчатников дополнительными суммами. К примеру, Окинский район дополнительно предусмотрел 8 тысяч рублей за особь, Курумканский – 10 тысяч рублей.



По результатам совместного рабочего совещания приняты рекомендации о соблюдении правил содержания сельскохозяйственных животных, выпасе скота под контролем, принятии дополнительных мер по безопасности скота, оперативной утилизации трупов павших животных и отходов забоя. Также в целях оперативного реагирования жители сёл могут звонить в общества охотников. Телефоны можно узнать на сайте Бурприроднадзора.



