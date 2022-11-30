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В Бурятии беременная женщина попала в беду из-за сгоревшего авто

В Бурятии беременная женщина попала в беду из-за сгоревшего авто
Происшествия,  Фото:республиканское агентство ГО и ЧС
Пассажиры сгоревшей машины не могли вызвать помощь сразу

Утром 29 ноября на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о том, что на 36 км автодороги Уро – Читкан в Баргузинском районе Бурятии сгорел автомобиль. Пассажиры сгоревшей машины сообщили, что самостоятельно идут в сторону села Читкан, до которого приблизительно 13 км, а их телефон разряжается. Температура в это время была -19 градусов, дул сильный ветер, рассказали в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Из-за ветра и похолодания идти пешком очень тяжело. Ситуация осложнялась тем, что среди пассажиров была беременная женщина.ъ



Как выяснилось, молодые люди на автомобиле ехали в село Уро, когда почувствовали запах дыма в салоне. Они успели выйти из машины, а затем она загорелась. Сообщить в пожарную охрану о возгорании не представлялось возможным – отсутствовала мобильная связь. Молодые люди приняли решение идти пешком к ближайшему населённому пункту, а как только появилась связь - обратились за помощью.



Из села Уро для оказания помощи пассажирам незамедлительно выехали пожарные и спасатели.

- В 08:50 двое мужчин и беременную женщину обнаружили идущими по дороге в 11 км от села Читкан, состояние у ребят было удовлетворительное. Мы посадили их в пожарную машину, вместе с ними выехали к месту пожара. На месте возгорания обнаружили сгоревший автомобиль «Тойота Рав 4». Затем пассажиров доставили в пожарную часть в Уро, напоили горячим чаем, дали телефон, чтобы могли связаться с родственниками. Медицинская помощь им не потребовалась. Все закончилось хорошо, - сообщил начальник пожарной части №85 Семён Жеравин.

По предварительным данным, причиной возгорания автомобиля стало короткое замыкание электропроводки автомобиля.





пожар автомобили

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