Забайкалка едва не зарезала врача

Пострадавшая находится под наблюдением медиков
В Забайкальском крае возбуждено уголовное дело в отношении 63-летней жительницы села Ксеньевка Могочинского района. Она подозревается в покушении на убийство.
По версии следствия, 28 ноября в посёлке Ксеньевка в дневное время в помещении местной больницы подозреваемая спровоцировала конфликт с врачом-терапевтом, женщиной 54 лет, а затем имеющимся при себе ножом нанесла ей несколько ударов.
Буйную женщину обезвредили и оказали помощь пострадавшей. В настоящий момент она находится под наблюдением врачей.
- Следователи задержали подозреваемую. Проведён осмотр места происшествия, допрошены все фигуранты этого дела. Назначены необходимые судебные экспертизы, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Забайкальскому краю.
Ранее 63-летняя женщина неоднократно привлекалась к уголовной ответственности, в том числе за грабёж, хулиганство и угрозу убийством.
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Происшествия, Фото:
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