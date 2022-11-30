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Забайкалка едва не зарезала врача

Забайкалка едва не зарезала врача
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Пострадавшая находится под наблюдением медиков

В Забайкальском крае возбуждено уголовное дело в отношении 63-летней жительницы села Ксеньевка Могочинского района. Она подозревается в покушении на убийство.

По версии следствия, 28 ноября в посёлке Ксеньевка в дневное время в помещении местной больницы подозреваемая спровоцировала конфликт с врачом-терапевтом, женщиной 54 лет, а затем имеющимся при себе ножом нанесла ей несколько ударов.

Буйную женщину обезвредили и оказали помощь пострадавшей. В настоящий момент она находится под наблюдением врачей.

- Следователи задержали подозреваемую. Проведён осмотр места происшествия, допрошены все фигуранты этого дела. Назначены необходимые судебные экспертизы, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Забайкальскому краю.

Ранее 63-летняя женщина неоднократно привлекалась к уголовной ответственности, в том числе за грабёж, хулиганство и угрозу убийством.
Забайкальский край

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