Забайкалка едва не зарезала врача

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Пострадавшая находится под наблюдением медиков



В Забайкальском крае возбуждено уголовное дело в отношении 63-летней жительницы села Ксеньевка Могочинского района. Она подозревается в покушении на убийство.



По версии следствия, 28 ноября в посёлке Ксеньевка в дневное время в помещении местной больницы подозреваемая спровоцировала конфликт с врачом-терапевтом, женщиной 54 лет, а затем имеющимся при себе ножом нанесла ей несколько ударов.



Буйную женщину обезвредили и оказали помощь пострадавшей. В настоящий момент она находится под наблюдением врачей.



- Следователи задержали подозреваемую. Проведён осмотр места происшествия, допрошены все фигуранты этого дела. Назначены необходимые судебные экспертизы, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Забайкальскому краю.



Ранее 63-летняя женщина неоднократно привлекалась к уголовной ответственности, в том числе за грабёж, хулиганство и угрозу убийством.

