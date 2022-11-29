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В Бурятии браконьер, удирая от полицейских, выбросил в реку всю рыбу

В Бурятии браконьер, удирая от полицейских, выбросил в реку всю рыбу
Происшествия,  Фото:Восточно-Сибирская транспортная прокуратура
Однако происходящее запечатлели на видео

В Бурятии в суд ушло уголовное дело о незаконном вылове байкальского омуля с причинением крупного ущерба.

Всё произошло 20 сентября 2022 года. Во время нерестового периода житель Северобайкальска выехал на Байкал на моторной лодке. С помощью спиннингового удилища с шестью крючками (незаконное орудие лова) мужчина собрал богатый улов омуля. Позже будет установлено, что ущерб государству составил более 167 тысяч рублей.

Браконьера обнаружили транспортные полицейские и сотрудники Рыбоохраны, вышедшие в рейд.

Увидев их, мужчина попытался удрать на своей моторной лодке от сотрудников полиции. Во время погони он, уничтожая улики, выбросил через борт лодки ящик со всей выловленной рыбой.

- Происходящее было зафиксировано на видеорегистратор представителей власти, что помогло изобличить виновного. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная добыча водных биоресурсов с причинением крупного ущерба, с применением самоходного транспортного плавающего средства, на миграционных путях к местам нереста», - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД на транспорте.

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Задержанный вину в совершённом преступлении признал в полном объёме, уточнили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры. 

Уголовное дело направлено в мировой суд судебного участка № 1 Северо-Байкальского района Бурятии для рассмотрения по существу. По этой статье грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Также мужчина будет обязан возместить причинённый государству ущерб. При этом орудия незаконного лова (удилище и моторная лодка) по решению суда могут быть конфискованы в доход государства.

браконьерство

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