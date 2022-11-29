В Иркутске водитель «Лады Гранта» насмерть сбил пенсионера





Накануне, 28 ноября, около семи часов вечера в Иркутске 54-летний водитель «Лада Гранта» сбил 74-летнего пенсионера. Пожилой мужчина переходил дорогу вблизи пешеходного перехода.- 54-летний водитель автомобиля «Лада Гранта», двигаясь в сторону посёлка Малая Топка Иркутского района, на выезде из Иркутска допустил наезд на пенсионера, переходившего дорогу вблизи пешеходного перехода, - сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.Бригада скорой помощи доставили пенсионера в больницу с различными травмами. На следующий день он скончался.Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.