В Иркутской области пассажиры пытались задушить таксиста

Нападавших оперативно задержали
На днях житель города Усть-Кут в Иркутской области обратился в полицию с заявлением об угоне. Он рассказал, что, подрабатывая в фирме такси, приехал по очередному вызову на указанный в заявке адрес. В автомобиль сели двое молодых людей, один из которых сразу стал бить руками по голове. Второй в это время накинул на шею водителя провод.
К счастью, мужчине удалось вырваться и убежать. Он увидел, что преступники уехали на его автомобиле, и позвонил в дежурную часть.
О происходящем тут сообщили всем наружным нарядам полиции. В тот же день инспекторы дорожно-патрульной службы задержали угнанный автомобиль и находящихся в нём людей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
Подозреваемыми оказались двое 22-летних местных жителя, ранее не попадавших в поле зрения полицейских. Позже оперативники установили их причастность к ещё одному разбойному нападению, совершённому по тому же сценарию сутками ранее. Обвиняемые признались, что хотели похитить у таксистов деньги.
- Что вас толкнуло на совершение преступления? – спросила сотрудница полиции у задержанных.
- Хотели подзаработать, - признались молодые люди.
Возбуждены уголовные дела. Фигурантам инкриминируется совершение преступлений по статьям «Разбой», за что предусмотрено до десяти лет колонии. Молодых людей арестовали.
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Происшествия, Фото:
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