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В Иркутской области пассажиры пытались задушить таксиста

В Иркутской области пассажиры пытались задушить таксиста
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Нападавших оперативно задержали

На днях житель города Усть-Кут в Иркутской области обратился в полицию с заявлением об угоне. Он рассказал, что, подрабатывая в фирме такси, приехал по очередному вызову на указанный в заявке адрес. В автомобиль сели двое молодых людей, один из которых сразу стал бить руками по голове. Второй в это время накинул на шею водителя провод.

К счастью, мужчине удалось вырваться и убежать. Он увидел, что преступники уехали на его автомобиле, и позвонил в дежурную часть.

О происходящем тут сообщили всем наружным нарядам полиции. В тот же день инспекторы дорожно-патрульной службы задержали угнанный автомобиль и находящихся в нём людей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Подозреваемыми оказались двое 22-летних местных жителя, ранее не попадавших в поле зрения полицейских. Позже оперативники установили их причастность к ещё одному разбойному нападению, совершённому по тому же сценарию сутками ранее. Обвиняемые признались, что хотели похитить у таксистов деньги.

- Что вас толкнуло на совершение преступления? – спросила сотрудница полиции у задержанных.

- Хотели подзаработать, - признались молодые люди.

Возбуждены уголовные дела. Фигурантам инкриминируется совершение преступлений по статьям «Разбой», за что предусмотрено до десяти лет колонии. Молодых людей арестовали.

такси разбой

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