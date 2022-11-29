Уголовное дело передано в суд
В Иркутске завершено расследование уголовного дела в отношении 48-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве и покушении на убийство.
По версии следствия, всё произошло 29 апреля, когда мужчина и женщина выгуливали свою собаку на бульваре Рябикова. Они увидели, что на проходящих мимо молодых людей выбежала стая бездомных собак. Желая спугнуть животных, женщина несколько раз выстрелила в воздух из газобаллонного пистолета, предназначенного для самообороны.
Выстрелы услышали два местных жителя, находившихся неподалёку, которые пришли на место выяснить, что произошло.
Между сторонами завязался конфликт, в ходе которого сожитель женщины сходил домой за ножом. Вернувшись, он причинил мужчине ножевое ранение, которое впоследствии оказалось смертельным, а также ранил второго потерпевшего.
Подозреваемого задержали сотрудники полиции по горячим следам.
- Уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
В Иркутске прогулка с собакой окончилась убийством
Происшествия, Фото:
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