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В Иркутске прогулка с собакой окончилась убийством

В Иркутске прогулка с собакой окончилась убийством
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Уголовное дело передано в суд

В Иркутске завершено расследование уголовного дела в отношении 48-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве и покушении на убийство.

По версии следствия, всё произошло 29 апреля, когда мужчина и женщина выгуливали свою собаку на бульваре Рябикова. Они увидели, что на проходящих мимо молодых людей выбежала стая бездомных собак. Желая спугнуть животных, женщина несколько раз выстрелила в воздух из газобаллонного пистолета, предназначенного для самообороны.

Выстрелы услышали два местных жителя, находившихся неподалёку, которые пришли на место выяснить, что произошло.

Между сторонами завязался конфликт, в ходе которого сожитель женщины сходил домой за ножом. Вернувшись, он причинил мужчине ножевое ранение, которое впоследствии оказалось смертельным, а также ранил второго потерпевшего.

Подозреваемого задержали сотрудники полиции по горячим следам.

- Уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
убийство

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