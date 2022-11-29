В Иркутске прогулка с собакой окончилась убийством

Уголовное дело передано в суд



В Иркутске завершено расследование уголовного дела в отношении 48-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве и покушении на убийство.



По версии следствия, всё произошло 29 апреля, когда мужчина и женщина выгуливали свою собаку на бульваре Рябикова. Они увидели, что на проходящих мимо молодых людей выбежала стая бездомных собак. Желая спугнуть животных, женщина несколько раз выстрелила в воздух из газобаллонного пистолета, предназначенного для самообороны.



Выстрелы услышали два местных жителя, находившихся неподалёку, которые пришли на место выяснить, что произошло.



Между сторонами завязался конфликт, в ходе которого сожитель женщины сходил домой за ножом. Вернувшись, он причинил мужчине ножевое ранение, которое впоследствии оказалось смертельным, а также ранил второго потерпевшего.



Подозреваемого задержали сотрудники полиции по горячим следам.



- Уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

