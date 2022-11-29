Пострадала пассажирка
Накануне днём, 28 ноября, в Джидинском районе Бурятии произошло ДТП, в котором пострадала пассажирка перевернувшегося на крышу внедорожника.
- 58-летний водитель автомобиля «Тойота Лэнд Крузер Прадо», следуя со стороны Гусиноозёрска в направлении Закаменска, в 15 км от села Додо-Ичетуй совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В результате ДТП 58-летняя пассажирка получила травмы различной степени тяжести.
Как сообщал «Байкал-Daily», ночью в Улан-Удэ попал пьяный водитель «Хонды Аккорд», не имеющий водительских прав. Он врезался в опору освещения.
В Бурятии «Лэнд Крузер» перевернулся на крышу
Происшествия, Фото:
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