В Бурятии сборщик конопли не смог обжаловать приговор

Мужчина собирал «травку» в поле



Житель посёлка Усть-Баргузин признан виновным по ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконное приобретение без цели сбыта частей растений, содержащих наркотические средства, в крупном размере».



В суде установлено, что в июне сельчанин вблизи села Сахули Курумканского района собрал в пакет части конопли, содержащие наркотическое средство. Мужчину задержали сотрудники полиции в рамках проведения оперативно-профилактического мероприятия. Они нашли пакет с содержимым, который нарушитель выбросил.



- Баргузинский районный суд с учётом мнения прокурора, наличия в действиях виновного особо опасного рецидива преступлений назначил наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.



Не согласившись с наказанием, осужденный обжаловал приговор. Верховный суд республики жалобу осужденного оставил без удовлетворения, приговор без изменения.

