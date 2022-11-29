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В Бурятии сборщик конопли не смог обжаловать приговор

В Бурятии сборщик конопли не смог обжаловать приговор
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчина собирал «травку» в поле

Житель посёлка Усть-Баргузин признан виновным по ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконное приобретение без цели сбыта частей растений, содержащих наркотические средства, в крупном размере».

В суде установлено, что в июне сельчанин вблизи села Сахули Курумканского района собрал в пакет части конопли, содержащие наркотическое средство. Мужчину задержали сотрудники полиции в рамках проведения оперативно-профилактического мероприятия. Они нашли пакет с содержимым, который нарушитель выбросил.

- Баргузинский районный суд с учётом мнения прокурора, наличия в действиях виновного особо опасного рецидива преступлений назначил наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Не согласившись с наказанием, осужденный обжаловал приговор. Верховный суд республики жалобу осужденного оставил без удовлетворения, приговор без изменения.
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