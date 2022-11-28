Площадь пожара превысила 250 кв. метров
Вечером в понедельник, 28 ноября, в Октябрьском районе Улан-Удэ произошёл пожар в ДНТ «Алтан».
Пожарные получили сигнал в 18:10. Когда они прибыли на место, огнём были охвачены два частных соседних дома.
- Все граждане самостоятельно эвакуировались. Пострадавших нет, - сообщили в Главном управлении МЧС по Бурятии.
В 20:17 стало известно, что пожар локализован на площади 253 кв.м. Сгорели два дома, повреждена стена гаража.
Информация уточняется.
В Улан-Удэ сгорели два соседних дома
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Площадь пожара превысила 250 кв. метров
В Бодайбинском районе устраняют коммунальную аварию
Полицейские узнали о лихаче через соцсети
Пострадал 61-летний мужчина
Телефон девушка выронила в ходе ссоры с подругой
Пенсионер дважды пострадал из-за своих соседей
В трёх районах видимость на дорогах упала до нулевой
Убийца закидал тело мусором
Золото спрятали в вагоне
Инцидент произошёл в Селенгинском районе
В горящем доме рухнула крыша
Мужчина провёл за решёткой 30 лет
Владелец проснулся от щелчка электроавтомата
Женщины уклонялись от исправительных работ
ДТП произошло в Шелехове