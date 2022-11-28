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В Улан-Удэ сгорели два соседних дома

В Улан-Удэ сгорели два соседних дома
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Площадь пожара превысила 250 кв. метров

Вечером в понедельник, 28 ноября, в Октябрьском районе Улан-Удэ произошёл пожар в ДНТ «Алтан».

Пожарные получили сигнал в 18:10. Когда они прибыли на место, огнём были охвачены два частных соседних дома.

- Все граждане самостоятельно эвакуировались. Пострадавших нет, - сообщили в Главном управлении МЧС по Бурятии.

В 20:17 стало известно, что пожар локализован на площади 253 кв.м. Сгорели два дома, повреждена стена гаража.

Информация уточняется.
пожар

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