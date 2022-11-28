В Улан-Удэ сгорели два соседних дома

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Бурятии

Площадь пожара превысила 250 кв. метров



Вечером в понедельник, 28 ноября, в Октябрьском районе Улан-Удэ произошёл пожар в ДНТ «Алтан».



Пожарные получили сигнал в 18:10. Когда они прибыли на место, огнём были охвачены два частных соседних дома.



- Все граждане самостоятельно эвакуировались. Пострадавших нет, - сообщили в Главном управлении МЧС по Бурятии.



В 20:17 стало известно, что пожар локализован на площади 253 кв.м. Сгорели два дома, повреждена стена гаража.



Информация уточняется.

