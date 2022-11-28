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У жительницы Улан-Удэ украли телефон возле караоке-бара

У жительницы Улан-Удэ украли телефон возле караоке-бара
Происшествия, 
Телефон девушка выронила в ходе ссоры с подругой

11 ноября к полицейским обратилась 18-летняя улан-удэнка с заявлением о краже сотового телефона. Гаджет украли, когда девушка отдыхала с друзьями в караоке-баре. Ущерб составил 35 тысяч рублей, сообщили в МВД по Бурятии.

Полицейские выяснили, что телефон пропал из кармана куртки девушки у караоке-бара после выяснения отношений с подругой. Вскоре был установлен подозреваемый – 20-летний клиент заведения.

По предварительным данным, нетрезвый молодой человек вышел на улицу спустя некоторое время после конфликта. Заметив на земле телефон, который владелица обронила в ходе потасовки, он прикарманил его. Уже после подозреваемый избавился от сим-карты.

Ранее юноша уже был судим. Несколько дней назад суд признал его виновным в совершении кражи с назначением наказания в виде обязательных работ сроком на 140 часов. Нигде в настоящее время не работает.

Украденный телефон был изъят сотрудниками полиции. Возбуждено уголовное дело.

кража

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