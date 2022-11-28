Мстительная улан-удэнка спалила дом соседа





В Улан-Удэ житель Зеленхоза за несколько часов стал жертвой двух преступлений от рук мстительных соседей. Всё началось с кражи телефона, а окончилось поджогом жилого дома. Подробности дела рассказали в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.Поздно вечером на остановке общественного транспорта к наряду вневедомственной охраны Росгвардии обратился пожилой мужчина. Он сообщил, что соседи, с которыми он плохо знаком, украли из его дома сотовый телефон.Посадив пенсионера в патрульный автомобиль, росгвардейцы направились по указанному адресу в микрорайон Зеленхоз. В этот момент дома никого не было, однако горел свет и топилась печь. Спустя некоторое время к дому подъехало такси, из которого вышли мужчина и женщина с пакетами с алкоголем. Потерпевший мужчина опознал своих соседей.Сосед признался росгвардейцам в краже. Он рассказал, что в отместку за отказ занять денег, воспользовавшись моментом, украл телефон. Гаджет стоимостью около десяти тысяч рублей он успел заложить в ломбарде за 2700 рублей.Ранее судимого 47-летнего задержанного доставили в отдел полиции. По факту кражи возбуждено уголовное дело.Ночью, пока проходило разбирательство, у пенсионера загорелся дом. Сотрудники МЧС в качестве наиболее вероятной причины пожара назвали умышленный поджог.Полицейские раскрыли преступление. Как выяснилось, поджог совершила сожительница задержанного мужчины.Теперь мстительную парочку ждёт уголовное преследование.