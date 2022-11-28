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В Бурятии осудили убийцу, сбросившего труп в подполье

В Бурятии осудили убийцу, сбросившего труп в подполье
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Бурятии
Убийца закидал тело мусором

В Иволгинском районе Бурятии предстал перед судом мужчина, убивший односельчанина и сбросивший труп в подполье.

Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Бурятии, осуждённому мужчине 57 лет, он уже пенсионер.

Убийство произошло 18 апреля в пригородном селе Нурселение. Тем вечером в гости к местному жителю заглянул знакомый 48-летний односельчанин. Мужчины выпивали, общались, но в какой-то поссорились. Ссора переросла в потасовку, в ходе которой оба схватили со стола ножи и пустили их в ход.

Гость причинил хозяину небольшую резаную рану живота, не опасную для жизни.

В ответ пенсионер нанёс ножом удар в грудь противника. Но не остановился, а принялся добивать приятеля. Он нанёс ещё несколько ударов клинком в грудь, живот и шею. Затем отволок тело к подполью, где нанёс ещё удары ножом в спину и по ногам. После скинул труп вниз и забросал различным хламом вперемешку с мусором.

Следующие дни пенсионер в терзаниях прожил в бане, боясь возвращаться домой. Только через три дня он признался во всём дочери. Женщина с ещё несколькими родственниками приехали на место и, действительно, нашли в доме труп.

Приговором суда пенсионеру назначено 8 лет и 6 месяцев лишения свободы. Сидеть он будет в исправительной колонии строгого режима. 
убийство

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