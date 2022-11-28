Золото спрятали в вагоне
В Забайкальском крае возбуждено уголовное дело по факту покушения на контрабанду более пяти килограммов золота стоимостью свыше 17 млн рублей
Чтобы незаконно перевести золото, его поместили в полость железнодорожного вагона, следующего в Китай. Однако в железнодорожном пункте пропуска Забайкальск тайник обнаружили сотрудники Пограничного управления.
- Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных товаров в крупном размере», - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Из Забайкалья пытались контрабандой вывезти золота на 17 млн
Происшествия, Фото:
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