Из Забайкалья пытались контрабандой вывезти золота на 17 млн

Золото спрятали в вагоне



В Забайкальском крае возбуждено уголовное дело по факту покушения на контрабанду более пяти килограммов золота стоимостью свыше 17 млн рублей



Чтобы незаконно перевести золото, его поместили в полость железнодорожного вагона, следующего в Китай. Однако в железнодорожном пункте пропуска Забайкальск тайник обнаружили сотрудники Пограничного управления.



- Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных товаров в крупном размере», - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

