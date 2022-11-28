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На дороге в Бурятии сгорела легковушка

На дороге в Бурятии сгорела легковушка
Происшествия,  Фото:Весь Улан-Удэ • Бурятия
Инцидент произошёл в Селенгинском районе

Сегодня, 28 ноября, около восьми часов утра на автомобильной дороге Гусиноозёрск – Кяхта в Селенгинском районе Бурятии. загорелся легковой автомобиль. Произошло это рядом с поворотом на посёлок Новоселенгинск. Очевидцы сообщили о происшествии пожарным, видео с места происшествия опубликовали в паблике «Весь Улан-Удэ».

На момент прибытия пожарных автомобиль был полностью охвачен огнём.

На ликвидацию огня потребовалось около трёх минут. Пострадавших нет, сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.

На месте работали силы пожарно-спасательной части №40 - четыре человека личного состава и одна единица техники.

Предварительная причина пожара установлена – это аварийный режим работы электрооборудования автомобиля.

Как сообщал «Байкал-Daily», 21 ноября в посёлке Клюевка Кабанского района частично сгорел автомобиль «ВАЗ-2101». Днём ранее, 20 ноября, в ДНТ «Ручеек» посёлка Николаевский Тарбагатайского района сгорел гараж с двумя легковушками внутри. 

автомобили пожар

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