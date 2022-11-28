В Братске на пожаре погибла женщина

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В горящем доме рухнула крыша



За прошедшие выходные дни в Иркутской области произошло 53 пожара. Неосторожность при курении, по оперативным данным, стала причиной пожара в жилом районе Осиновка города Братск. Во время возгорания в частном доме погибла 35-летняя женщина. 34-летний мужчина получил ожоги.



- Сообщение о пожаре в деревянном одноэтажном доме на улице Гидромонтажная в Братске поступило в пожарно-спасательную службу в половине первого часа ночи 27 ноября. На момент прибытия пожарных подразделений дом был полностью охвачен огнём, произошло обрушение кровли. Возле дома был обнаружен мужчина с ожогами тела. Пострадавшего госпитализировали. Через 10 минут открытое горение было ликвидировано на площади 24 квадратных метра. В ходе разбора обрушившихся конструкций была обнаружена погибшая женщина, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.



Дознаватели МЧС, работавшие на месте, проверив различные версии причины возникновения пожара, сделали вывод о том, что наиболее вероятной причиной случившегося стало неосторожное обращение с огнём при курении в состоянии алкогольного опьянения.



С начала года в Иркутской области зарегистрировано 5534 пожара, погибли 167 человек, ещё 167 человек получили различные травмы. 823 человека спасены на пожарах.



