В горящем доме рухнула крыша
За прошедшие выходные дни в Иркутской области произошло 53 пожара. Неосторожность при курении, по оперативным данным, стала причиной пожара в жилом районе Осиновка города Братск. Во время возгорания в частном доме погибла 35-летняя женщина. 34-летний мужчина получил ожоги.
- Сообщение о пожаре в деревянном одноэтажном доме на улице Гидромонтажная в Братске поступило в пожарно-спасательную службу в половине первого часа ночи 27 ноября. На момент прибытия пожарных подразделений дом был полностью охвачен огнём, произошло обрушение кровли. Возле дома был обнаружен мужчина с ожогами тела. Пострадавшего госпитализировали. Через 10 минут открытое горение было ликвидировано на площади 24 квадратных метра. В ходе разбора обрушившихся конструкций была обнаружена погибшая женщина, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.
Дознаватели МЧС, работавшие на месте, проверив различные версии причины возникновения пожара, сделали вывод о том, что наиболее вероятной причиной случившегося стало неосторожное обращение с огнём при курении в состоянии алкогольного опьянения.
С начала года в Иркутской области зарегистрировано 5534 пожара, погибли 167 человек, ещё 167 человек получили различные травмы. 823 человека спасены на пожарах.
В Братске на пожаре погибла женщина
Происшествия, Фото:
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