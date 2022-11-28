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В Бурятии мужчина, полжизни проведший в колониях, обокрал старушку

В Бурятии мужчина, полжизни проведший в колониях, обокрал старушку
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчина провёл за решёткой 30 лет

Днём 10 ноября в полицию в Мухоршибирском районе Бурятии обратилась 86-летняя жительница села Новый Заган. Бабушка, приехавшая со своим супругом в Мухоршибирь за покупками, сообщила, что неизвестный украл у неё кошелёк. В нём были почти 30 тысяч рублей.

В краже она подозревала незнакомца, который увязался за нею после продуктового магазина. По словам пенсионерки, мужчина попросил пожилых супругов подвезти его, после чего вместе с ней зашёл в ближайшую аптеку и затем скрылся.

- В результате оперативно-розыскных мероприятий злоумышленник был установлен и задержан полицейскими. Им оказался ранее неоднократно судимый за имущественные преступления, а также преступления против жизни и здоровья 56-летний местный житель. Он признался, что ещё на кассе в продуктовом магазине заметил, что у пожилой покупательницы имеется наличность. Похитить кошелёк ему не составило труда. Замок на сумке, куда бабушка после расчёта за покупки положила кошелёк, был сломан, сумка расстёгнута, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

На украденные деньги вор купил продукты и алкоголь. Оставшиеся 14,5 тысяч рублей у него изъяты.

Впервые мужчина был осужден в 1984 году и в целом провёл в исправительных учреждениях более 30 лет. Нигде не работает.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

кража

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