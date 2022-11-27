Иркутянина, насиловавшую малолетнюю сестру, осудили на 17 лет

Несколько лет девочка молчала, так как была запугана (18+)



Иркутянин проведёт 17 лет за решёткой за регулярные изнасилования малолетней сводной сестры.



Осуждённому молодому человеку 22 года. Впервые его маленькая сводная сестра подверглась насилию, когда ей было всего 10 лет. Затем старший брат неоднократно совершал новые надругательства. Несколько лет девочка молчала, так как парень угрожал убить её саму и её бабушку.



Лишь в феврале этого года девочка всё же рассказала обо всем родственнику, который незамедлительно сообщил в полицию. Молодой человек был задержан и арестован.



- Он признан виновным по статье «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера». Октябрьским районным судом Иркутска подсудимый признан виновным. Ему назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, - сообщили в следственном управлении СК России по Иркутской области.

