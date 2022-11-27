В Улан-Удэ сгорел жилой дом





Вечером в субботу, 26 ноября, произошёл пожар в 119 микрорайоне Улан-Удэ.Сообщение о происшествии поступило в 22:22. На момент прибытия пожарных горели жилой двухэтажный дом, гараж и пристрой. Также была угроза распространения огня на соседние дома.Четыре жильца дома самостоятельно выбрались на улицу до приезда пожарных.На ликвидацию открытого горения потребовалось около часа.- В результате пожара сгорела крыша дома, гаража и пристроя, повреждены строения изнутри на общей площади 200 кв.м. От высокой температуры повреждена стена соседнего дома на площади 10 кв.м. Пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Бурятии.Предварительная причина возгорания – нарушение правил установки и эксплуатации электрооборудования.Всего в ликвидации пожара было задействовано 24 пожарных и шесть единиц техники.