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В Улан-Удэ сгорел жилой дом

В Улан-Удэ сгорел жилой дом
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Пожар произошёл в 119 микрорайоне

Вечером в субботу, 26 ноября, произошёл пожар в 119 микрорайоне Улан-Удэ.

Сообщение о происшествии поступило в 22:22. На момент прибытия пожарных горели жилой двухэтажный дом, гараж и пристрой. Также была угроза распространения огня на соседние дома.

Четыре жильца дома самостоятельно выбрались на улицу до приезда пожарных.


На ликвидацию открытого горения потребовалось около часа.

- В результате пожара сгорела крыша дома, гаража и пристроя, повреждены строения изнутри на общей площади 200 кв.м. От высокой температуры повреждена стена соседнего дома на площади 10 кв.м. Пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Бурятии.

Предварительная причина возгорания – нарушение правил установки и эксплуатации электрооборудования.

Всего в ликвидации пожара было задействовано 24 пожарных и шесть единиц техники. 
пожар

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