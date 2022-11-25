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В Иркутске четырёх иностранцев будут судить за кражу майнингового оборудования

В Иркутске четырёх иностранцев будут судить за кражу майнингового оборудования
Происшествия,  Фото:из архива
Они взломали склад в речном порту

В Иркутске направлено в суд уголовное дело о краже майнингового оборудования. На скамье подсудимых окажутся четверо иностранцев.

- 6 июня 2022 года четверо граждан одной из стран ближнего зарубежья проникли на территорию складского помещения, расположенного на территории речного порта в Иркутске, откуда похитили хранящееся там майнинговое оборудование. Оперативники Байкало-Ангарского линейного отдела полиции, изучив записи с камер видеонаблюдения, установили похитителей. Трое были задержаны в кратчайшие сроки, а четвертого фигуранта задержали спустя время в Москве и доставили в Иркутск для проведения следственных действий, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД на транспорте.

Проверив потенциальные места сбыта, часть украденного полицейские изъяли и вернули владельцу.

В отношении двоих обвиняемых была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальные находятся под домашним арестом. Им предъявлено обвинение по статье «Кража в крупном размере».

Экспертиза установила, что стоимость украденного имущества составила 260 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в Куйбышевский районный суд Иркутска для рассмотрения.

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