В Иркутске четырёх иностранцев будут судить за кражу майнингового оборудования

Происшествия, Фото: из архива

Они взломали склад в речном порту



В Иркутске направлено в суд уголовное дело о краже майнингового оборудования. На скамье подсудимых окажутся четверо иностранцев.



- 6 июня 2022 года четверо граждан одной из стран ближнего зарубежья проникли на территорию складского помещения, расположенного на территории речного порта в Иркутске, откуда похитили хранящееся там майнинговое оборудование. Оперативники Байкало-Ангарского линейного отдела полиции, изучив записи с камер видеонаблюдения, установили похитителей. Трое были задержаны в кратчайшие сроки, а четвертого фигуранта задержали спустя время в Москве и доставили в Иркутск для проведения следственных действий, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД на транспорте.



Проверив потенциальные места сбыта, часть украденного полицейские изъяли и вернули владельцу.



В отношении двоих обвиняемых была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальные находятся под домашним арестом. Им предъявлено обвинение по статье «Кража в крупном размере».



Экспертиза установила, что стоимость украденного имущества составила 260 тысяч рублей.



Уголовное дело направлено в Куйбышевский районный суд Иркутска для рассмотрения.



