Улан-удэнец прятал мешки с коноплёй в подполье

Происшествия, Фото: МВД по Бурятии

На мужчину возбудили уголовное дело



Полицейские, отрабатывая оперативную информацию, наведались в дом 38-летнего улан-удэнца. Во время обыска у мужчины изъяли более 3,5 кг марихуаны. Мешки с наркотическим средством хозяин дома прятал в подполье.



Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение наркотических средств в крупном размере». Кроме того, за отказ от освидетельствования на мужчину составили административный протокол по ст. 6.9 КоАП.



Мужчина признался, что собрал коноплю несколько дней назад недалеко от посёлка Иволгинск. Он заверил, что все мешки предназначались только для собственного употребления.



