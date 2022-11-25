25 ноября

24 ноября

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Насильника и убийцу из Иркутской области отправили за решётку

Насильника и убийцу из Иркутской области отправили за решётку
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчина проведёт в колонии 18 лет

В Иркутской области 35-летний мужчина получил долгий срок за изнасилование и убийство женщины. Об этом рассказали в пресс-службе следственного управления.

Всё произошло 24 августа 2021 года в городе Бодайбо. Местный житель пригласил в частный дом, который снимал, нескольких подруг. Все вместе они распивали спиртное.

После застолья все подруги разъехались по домам, кроме одной женщины. Ей пьяный мужчина предложил вступить с ним в половую связь, но получил отказ.

Разозлившись, мужчина жестоко избил жертву, а затем изнасиловал и совершил насильственные действия сексуального характера. После, заметая следы преступления, задушил потерпевшую.

Накануне суд признал его виновным по статьям «Убийство», «Изнасилование и «Насильственные действия сексуального характера». Осуждённому назначено 18 лет в исправительной колонии строгого режима. 
изнасилование убийство

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