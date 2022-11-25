Насильника и убийцу из Иркутской области отправили за решётку

Мужчина проведёт в колонии 18 лет
В Иркутской области 35-летний мужчина получил долгий срок за изнасилование и убийство женщины. Об этом рассказали в пресс-службе следственного управления.
Всё произошло 24 августа 2021 года в городе Бодайбо. Местный житель пригласил в частный дом, который снимал, нескольких подруг. Все вместе они распивали спиртное.
После застолья все подруги разъехались по домам, кроме одной женщины. Ей пьяный мужчина предложил вступить с ним в половую связь, но получил отказ.
Разозлившись, мужчина жестоко избил жертву, а затем изнасиловал и совершил насильственные действия сексуального характера. После, заметая следы преступления, задушил потерпевшую.
Накануне суд признал его виновным по статьям «Убийство», «Изнасилование и «Насильственные действия сексуального характера». Осуждённому назначено 18 лет в исправительной колонии строгого режима.
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Происшествия, Фото:
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