Улан-удэнка сдавала в аренду несуществующие квартиры

Мошенница-рецидивистка вновь предстала перед судом



36-летняя жительница Улан-Удэ признана виновной в совершении четырёх преступлений по статье «Мошенничество».



Нехорошая мысль пришла женщине в январе, когда она просматривала сообщения в мессенджере в группе по аренде недвижимости. Там начала переписку под видом риелтора, обещая квартиры в аренду. Так вступала в контакт с потенциальными квартиросъёмщиками. Им скидывала информацию о несуществующей квартире и просила внести предоплату три тысячи рублей.



Те соглашались, переводили деньги, после чего псевдориелтор тратила деньги по своему усмотрению.



Когда же люди не могли дозвониться, чтобы встретиться и посмотреть квартиру, аферистка просто не брала трубку или говорила, что сейчас занята. Потерпевшие в итоге обратились в полицию.



- С учётом признания вины, раскаяния в содеянном, возмещения потерпевшим ущерба, наличия на иждивении двоих несовершеннолетних детей, болезненного состояния здоровья суд назначил наказание женщине в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года, - сообщила «Байкал-Daily» старший помощник прокурора Советского района Улан-Удэ Ольга Васильева.



Ранее женщина была также судима за мошенничество, а судимость на момент совершения новых преступлений не была погашена.







