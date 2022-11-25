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В Бурятии рабочий разбился насмерть во время демонтажа окон

В Бурятии рабочий разбился насмерть во время демонтажа окон
Происшествия,  Фото:Восточное МСУТ СК России
Рабочие трудились на большой высоте, отстегнув страховочные тросы

На севере Бурятии перед судом предстанет производитель работ ООО «СК Лидер» (прораб). Он обвиняется в нарушении требований охраны труда (ч. 2 ст. 143 УК РФ), из-за чего погиб упавший с высоты рабочий.

По версии следствия, в соответствии с договором подряда ООО «СК Лидер» выполняло капитальный ремонт здания технической экипировки эксплуатационного локомотивного депо в Северобайкальске.

- 30 июня 2022 года при отсутствии ежедневного инструктажа и непосредственного контроля со стороны обвиняемого два работника подрядной организации, отстегнув страховочные пояса, осуществляли демонтаж окна здания на высоте более 12 метров. В ходе выполнения работ металлический профильный лист, на котором находились подчинённые прораба, провалился, и оба работника упали с высоты на пол цеха, - сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

Один из рабочих, получив множественные переломы костей и травмы внутренних органов, скончался в больнице. Второй остался жив, но получил тяжкий вред здоровью.

Прораб свою вину признал в полном объёме. Уголовное дело направлено в Северобайкальский городской суд для рассмотрения по существу.

Отметим, санкция ч. 2 ст. 143 УК РФ предусматривает наказание в виде принудительных работ сроком до четырёх лет либо лишения свободы на тот же срок с лишением права заниматься определенной деятельностью.
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