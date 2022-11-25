В Бурятии пострадавшие в огне дети могут навсегда утратить некоторые функции

Их ждут многочисленные операции и долгое восстановление
- Малыши играли с огнём, пока родители беспробудно спали. Теперь им предстоит длительное интенсивное лечение, многочисленные хирургические вмешательства и долгое восстановление, – отметили в ДРКБ. – Увы, уже сейчас понятно, что некоторые функции у детей будут утрачены навсегда.
В последнее время в больницу регулярно поступают маленькие жители республики с ожогами и травмами. Это случается в основном из-за недосмотра пьющих взрослых и их безответственного поведения, констатировали в медучреждении.
В ДРКБ призвали не проходить мимо, когда несовершеннолетние находятся рядом с нетрезвыми родителями.
- Они не должны быть жертвами пьяных бездумных взрослых. Незамедлительно сигнализируйте об этом органам опеки и полиции, – отметили в медучреждении.
Как сообщал «Байкал-Daily», вечером 20 ноября в селе Саяны в Окинском районе произошёл пожар. Там загорелся частный дом. Жильцы – семейная пара – потушили возгорание, но при этом серьёзно пострадали. Супруги и двое их детей получили ожоги и отравились продуктами горения.
У 39-летней женщины были 45%-е ожоги лица, рук и ног, у 37-летнего мужчины – лица и ладоней II и III степени, у пятилетнего мальчика и двухлетней девочки обгорели туловище и конечности (10-15%). Всю семью доставили в центральную районную больницу.
На место выезжали дознаватель и участковый. Возгорание обнаружили староста села и местный животновод. Как выяснилось позже, причиной стала детская шалость с огнём. Родители выпили и уснули, а ребятишки в это время баловались с зажигалкой и подожгли вещи.
Первой проснулась их мать, которая выбежала на улицу, чтобы позвать на помощь соседей. Потом она вернулась и вывела во двор сожителя и сына с дочерью.
Сотрудники центральной районной больницы постоянно консультировались с коллегами из БСМП, ДРКБ и территориального центра медицины катастроф. В итоге детей и родителей решили эвакуировать из Оки в Улан-Удэ.